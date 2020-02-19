В столице отменили занятия для школьников первой смены и студентов колледжей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для школьников первой смены и студентов 1 – 2 курсов колледжа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.

«19 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - говорится в сообщении.