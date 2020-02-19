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В столице отменили занятия для школьников первой смены и студентов колледжей
19 Февраля 2020 07:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для школьников первой смены и студентов 1 – 2 курсов колледжа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.
Новости по темеОтменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены в Нур-Султане Отменяются занятия для учащихся школ города Нур-Султана и ВКО Отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей
«19 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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