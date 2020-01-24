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В столице отменены занятия в школах и для студентов 1-2 курсов колледжей
24 Января 2020 06:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, 20 м/с) занятия в школах для учащихся с 0-го по 11-ые (12-ые) классы первой смены, а также для студентов 1-2 курсов колледжей отменяются. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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