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вчера 21:54
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В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов, загруженность коек составляет 60%. Увеличилось поступление пациентов в инфекционные стационары с 18 человек в начале января до 215 за последние сутки. В реанимации находятся 34 пациента, это уже свыше 30% заполняемости реанимационных коек. В связи с неблагополучной ситуацией Управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в 4 больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с коронавирусом. На сегодня в городе развернуто 1 240 инфекционных коек», - сообщила Алия Рустемова.
В столичном управлении здравоохранения также отмечают высокую заболеваемость среди беременных женщин и детей.
«На сегодня 338 беременных женщин заболели коронавирусом, 215 из них получают лечение в стационарах. 126 детей с коронавирусом также лечатся в стационарных условиях», - пояснила заместитель главы горздрава.
По словам спикера, все предпринятые Управлением меры совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля были вынужденными во благо сохранения здоровья населения и спасения жизни наших граждан.
«Но, к большому сожалению, не все жители это понимают и не признают опасность не раз мутированного штамма коронавирусной инфекции. Пренебрежение санитарными требованиями большинства граждан привело к такому резкому росту заболеваемости», - добавила Алия Рустемова.
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