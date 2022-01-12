В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов, загруженность коек составляет 60%. Увеличилось поступление пациентов в инфекционные стационары с 18 человек в начале января до 215 за последние сутки. В реанимации находятся 34 пациента, это уже свыше 30% заполняемости реанимационных коек. В связи с неблагополучной ситуацией Управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в 4 больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с коронавирусом. На сегодня в городе развернуто 1 240 инфекционных коек», - сообщила Алия Рустемова.

В столичном управлении здравоохранения также отмечают высокую заболеваемость среди беременных женщин и детей.

«На сегодня 338 беременных женщин заболели коронавирусом, 215 из них получают лечение в стационарах. 126 детей с коронавирусом также лечатся в стационарных условиях», - пояснила заместитель главы горздрава.

По словам спикера, все предпринятые Управлением меры совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля были вынужденными во благо сохранения здоровья населения и спасения жизни наших граждан.

«Но, к большому сожалению, не все жители это понимают и не признают опасность не раз мутированного штамма коронавирусной инфекции. Пренебрежение санитарными требованиями большинства граждан привело к такому резкому росту заболеваемости», - добавила Алия Рустемова.