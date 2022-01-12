+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей

12 Января 2022 19:14
Поделиться:
В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице отмечается высокая заболеваемость среди беременных и детей. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Назначен новый главный санитарный врач Алматы
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний Решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане принято Межведомственной комиссией В СКО растет число инфицированных коронавирусом

«На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов, загруженность коек составляет 60%. Увеличилось поступление пациентов в инфекционные стационары с 18 человек в начале января до 215 за последние сутки. В реанимации находятся 34 пациента, это уже свыше 30% заполняемости реанимационных коек. В связи с неблагополучной ситуацией Управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в 4 больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с коронавирусом. На сегодня в городе развернуто 1 240 инфекционных коек», - сообщила Алия Рустемова.

В столичном управлении здравоохранения также отмечают высокую заболеваемость среди беременных женщин и детей.

«На сегодня 338 беременных женщин заболели коронавирусом, 215 из них получают лечение в стационарах. 126 детей с коронавирусом также лечатся в стационарных условиях», - пояснила заместитель главы горздрава.

По словам спикера, все предпринятые Управлением меры совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля были вынужденными во благо сохранения здоровья населения и спасения жизни наших граждан.

«Но, к большому сожалению, не все жители это понимают и не признают опасность не раз мутированного штамма коронавирусной инфекции. Пренебрежение санитарными требованиями большинства граждан привело к такому резкому росту заболеваемости», - добавила Алия Рустемова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Назначен новый главный санитарный врач Алматы
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний
Решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане принято Межведомственной комиссией
В СКО растет число инфицированных коронавирусом
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний
Как идет ревакцинация в Акмолинской области
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив