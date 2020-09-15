В столице открытые дебаты участников праймериз пройдут на четырех площадках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовали открытые дебаты участников внутрипартийного отбора-праймериз. Они будут проходить в каждом из четырех районов города, передает пресс- служба столичного филиала партии.

Для партийцев от района «Алматы» дебаты пройдут в здании столичного филиала партии, для района «Байконыр» - в актовом зале автобусного парка №1, в районе «Есиль» закреплен один из залов Национальной библиотеки. И завершатся дебаты в здании Центра поддержки института семьи «Жануя» (района «Сарыарка»).

«Прямые эфиры открытых дебатов в столице проходят с соблюдением всех карантинных мер. Впрочем, мы разрешили партийцам выступать без масок. Каждый из участников праймериз прошел ПЦР- тестирование. Чтобы люди смогли запомнить лица кандидатов, тех, за кого им придется голосовать», - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

Кроме того, перед входом в дебатный зал установлены медицинские посты. Работники поликлинники и санитарно- эпидепиологической службы тщательно следят за здоровьем каждого участника. На входе измеряют температуру и проводят соответствующую обработку. ПЦР тестирование прошли члены организационного комитета, съемочная группа и все 10 модераторов.

Добавим, что кандидатов в столице поделили на 42 группы, в каждой из которых по 9-10 человек. Дебаты будут проходить ежедневно, кроме воскресенья, до 29 сентября. Для каждой из групп определены тематики, а сами дебаты в прямом эфире транслируются на социальных аккаунтах столичного филиала партии «Nur Otan».