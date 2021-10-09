В столице открылся уникальный фронт-офис Федерации профсоюзов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня профсоюзов Казахстана состоялось открытие Фронт-офиса Федерации профсоюзов, передает МИА «Казинформ».

В церемонии открытия приняли участие победители Республиканского конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация» и проекта «30 послов труда», депутаты Мажилиса Парламента, а также профлидеры и активисты профсоюзного движения.

Старт работе фронт-офиса дал председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.

«Одной из ценностей, провозглашенных в Стратегии деятельности ФПРК определена открытость в работе профсоюзов. Открытый Фронт-офис – это наш следующий шаг навстречу рядовым членам профсоюза. Формат работы 24/7 профсоюзной Юридической клиники «Zan Cliniqyс» позволит оказывать эффективную правовую поддержку работникам. В рамках Фронт-офиса сегодня же начал работу молодежный коворкинг центр «Enbek Space», способствующий открытию потенциала трудовой молодежи».

В день открытия Фронт-офиса первый прием граждан провели депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева и первый заместитель председателя ФПРК Мухтар Тиникеев.

Также гостям представлены новые проектные офисы – Центр примирения «Tatylasy Point» и Учебный центр ФПРК «Bilim Center».

Представители профсоюзных организаций дали высокую оценку коммуникативным возможностям Фронт-офиса для рядовых членов профсоюза.

«У нас сегодня выросли крылья. Сегодня мы убедились в том, что современное лицо профсоюзов и формат работы Федерации – это пример эффективного решения проблем простых работников. Мы в регионах должны перенимать этот опыт и с вашей поддержкой мы сможем искоренить эксплуатацию работников на производственных предприятиях», - отметила председатель первичной профсоюзной организации Меркенского сырзавода Кулипа Еримбетова.

Заместитель председателя Отраслевого профсоюза работников культуры, спорта туризма и информации Алибек Саттаров отметил значимость деятельности Фронт-офиса в дальнейшем укреплении взаимосвязи между первичными профсоюзными организациями, отраслевыми профсоюзами и Федерацией в целом.

«Взаимодействие всех звеньев профсоюзной системы - главный принцип, о который определен в Стратегии развития профсоюзов. Мы все – единая Федерация. Открытие единого Фронт-офиса свидетельство нашего единства», - подчеркнул Алибек Саттаров.

Председатель первичной профсоюзной организации школы № 198 им. Ж. Нурманова Кызылординской области Баян Акимбаева поблагодарила руководство ФПРК за меры, принимаемые по созданию достойных условий труда и защите прав рядовых работников.

«Профсоюз – это не новогодние кульки. Профсоюз – это эффективная правовая защита. С открытием Фронт-офиса у нас появилась возможность получать оперативную квалифицированную юридическую помощь», - подчеркнула Баян Акимбаева.

В завершение Председатель ФПРК поздравил посетителей Фронт-офиса с Днем профсоюзов Казахстана, отметив что поддержка первичных профсоюзных организаций будет продолжена.

«Первичные профсоюзные организации должны знать, что они не одиноки. За ними стоит двухмиллионная армия Федерации профсоюзов. А мы со своей стороны намерены на самом высоком уровне социального партнерства и впредь защищать права и интересы Человека труда», - заверил Сатыбалды Даулеталин.