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В столице открылся очередной центр обслуживания молодежи

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Марта 2022, 20:12
В столице открылся очередной центр обслуживания молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Городским управлением по вопросам молодежной политики открыт очередной центр обслуживания молодежи, который расположен на территории района Байконыр. Об этом сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

В Центре обслуживания молодежи граждане от 14 до 29 лет могут получить консультацию по следующим вопросам:

- Профессиональная ориентация и трудоустройство;

- Прием волонтеров;

- Государственные программы по жилью;

- Поддержка молодежных инициатив (открытие бизнеса, организация мероприятий, поддержка проектов);

- Бесплатный досуг (спортивные секции и творческие кружки).

«Основные направления работы Управления по вопросам молодежной политики – это всесторонняя поддержка, оказание консультативной помощи нашей молодежи. Исходя из этого, по поручению и при поддержке акима города Нур-Султан Кульгинова Алтая Сейдировича сегодня мы открываем центр обслуживания молодежи. Такие центры необходимы для того, чтобы наша молодежь знала, какие программы и проекты реализуются в их поддержку. В этом направлении в нашем центре непосредственно будут работать сотрудники центра «Астана жастары», центра занятости населения и АО «Отбасы банк». По всем вопросам молодежь может приходить и консультироваться ежедневно с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 часов вечера. Консультативная помощь будет оказана максимально», - рассказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров.

«Мы находимся на рынке «Биг Шанхай», здесь очень много самозанятой молодежи работает, у которой нет возможности выехать в банк, простоять в очереди. Поэтому благодаря открытию центра обслуживания молодежи у них есть великолепная возможность подойти сюда, получить консультацию, открыть депозитный счет, проконсультироваться по поводу приобретения жилья. Также мы можем на месте принять кредитные заявки, и здесь же, можно сказать, они могут получить ключи от заветной квартиры», - отметила лидер, консультант АО «Отбасы Банк» Рымкуль Ишмухамедова.

По словам директора Центра занятости населения акимата Нур-Султана Азамата Байтасова, в центре не только оказывают услуги по профориентации, но предоставляют гранты на открытие собственного дела.

«Мы отправляем на курсы переподготовки людей, не имеющих специальности. Они бесплатные, срок обучения – три месяца. Затем молодым людям выдадут государственный сертификат, позволяющий устроиться на работу. Во время обучения им ежемесячно предоставляется стипендия в размере 21 700 тенге. Кроме того, начинающие предприниматели в рамках программы «Бастау бизнес» могут получить грант на сумму в 1 миллион 225 тысяч тенге», - сказал Азамат Байтасов.

Отметим, центры обслуживания молодежи функционируют во всех районах столицы.


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