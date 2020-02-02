В столице открылся консалтинг-центр «Кеңес орталығы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля текущего года состоялось открытие консалтинг-центра «Кеңес орталығы» на рынке «Big Шанхай» с участием председателя молодежного крыла «Jas Otan» Елнура Бейсенбаева, передает МИА «Казинформ».

Целью мероприятия было комплексное осуществление консультационных мероприятий в разъяснении действующих государственных программ для молодежи.

В первый день функционирования центра ранее избранный председатель МК «Jas Otan» Ельнур Бейсенбаев совместно с консультантом консалтинг-центра «Кеңес орталығы» провели консультационные встречи в рамках программы «Жастар-Отанға!» в ходе которого были собраны предложения у молодежи и выявлены проблемы работающей молодежи.

«В дальнейшем к деятельности консалтинг центра будут привлечены: сотрудники Центра занятости; представители Жилстройсбербанка; сотрудники медицинских организаций; представители налогового управления; представители молодежных и неправительственных организаций; депутаты маслихатов от фракции партии «Nur Otan»; представители управления по вопросам молодежной политики; молодежные ресурсные центры и другие заинтересованные организации», – сказал председатель МК «Jas Otan» Елнур Бейснбаев.