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В столице открылся консалтинг-центр «Кеңес орталығы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля текущего года состоялось открытие консалтинг-центра «Кеңес орталығы» на рынке «Big Шанхай» с участием председателя молодежного крыла «Jas Otan» Елнура Бейсенбаева, передает МИА «Казинформ».
Целью мероприятия было комплексное осуществление консультационных мероприятий в разъяснении действующих государственных программ для молодежи.
В первый день функционирования центра ранее избранный председатель МК «Jas Otan» Ельнур Бейсенбаев совместно с консультантом консалтинг-центра «Кеңес орталығы» провели консультационные встречи в рамках программы «Жастар-Отанға!» в ходе которого были собраны предложения у молодежи и выявлены проблемы работающей молодежи.
«В дальнейшем к деятельности консалтинг центра будут привлечены: сотрудники Центра занятости; представители Жилстройсбербанка; сотрудники медицинских организаций; представители налогового управления; представители молодежных и неправительственных организаций; депутаты маслихатов от фракции партии «Nur Otan»; представители управления по вопросам молодежной политики; молодежные ресурсные центры и другие заинтересованные организации», – сказал председатель МК «Jas Otan» Елнур Бейснбаев.
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