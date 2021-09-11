В столице открылся call center по вопросам и жалобам молодежи
Основная цель открытого колл-центра - предотвращение и учет жалоб молодых людей и студентов столицы, в частности: на темы коррупции, преступности, наркомании и других вопросов. Кроме того, столичные студенты могут направлять свои запросы и предложения по вопросам коррупции и домогательств в учебном заведении.
Отметим, что каждый звонок и информация анонимны.
«Цель данной инициативы - помочь решить проблемы молодежи и студентов. Поэтому я призываю вас поддержать наше начинание. Поступившая жалоба или предложение будут рассмотрены компетентным государственным органом», - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров.
Контакты по вопросам и жалобам: 556633, 8 700 725 1732
Instagram страница: ns_jastary
Время работы call-центра с 9:00 до 18:00.