В столице открылся call center по вопросам и жалобам молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан сообщает о запуске специального call-центра по любым проблемам среди молодежи столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Основная цель открытого колл-центра - предотвращение и учет жалоб молодых людей и студентов столицы, в частности: на темы коррупции, преступности, наркомании и других вопросов. Кроме того, столичные студенты могут направлять свои запросы и предложения по вопросам коррупции и домогательств в учебном заведении.

Отметим, что каждый звонок и информация анонимны.

«Цель данной инициативы - помочь решить проблемы молодежи и студентов. Поэтому я призываю вас поддержать наше начинание. Поступившая жалоба или предложение будут рассмотрены компетентным государственным органом», - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров.

Контакты по вопросам и жалобам: 556633, 8 700 725 1732

Instagram страница: ns_jastary

Время работы call-центра с 9:00 до 18:00.