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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
В столице открылась выставка «Айбынды Алтын Орда»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК прошло сразу несколько тематических книжных выставок. Одна из них посвящена 750-летию Золотой Орды -выставка «Айбынды Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За 10 лет независимости выпущено 5 томов истории Казахстана. Во втором томе содержится информация о становлении казахстанской государственности, в том числе о Золотой Орде, ее становлении и развитии, причинах и предпосылках распада, а также об образовании Казахского ханства, как непосредственного наследника Золотой Орды. История государственности Казахстана сложилась не только при хане Джучи или Золотой Орде, но и раньше», - сказала научный сотрудник Института истории государства МОН РК Кундызай Еримбетова.
На выставке представлены около 160 книг, фотографий, карт и цитат, рассказывающих о становлении, истории Золотой Орды
Экспозиция состоит из 3 разделов: создание государства Золотая Орда, история его развития и распад.
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