В столице откроются площадки для бесплатного книгообмена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ ­ - Совсем скоро в столичных местах массового скопления людей откроют буккроссинг-зоны, где можно будет обменяться книгами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Очередной книгообмен в столице состоится завтра, 11 сентября, в Казахском университете технологий и бизнеса. Участие в нем примут известные писатели, которые проведут встречу с молодежью в целях популяризации чтения среди подрастающего поколения.

В этом месяце буккросинг-зоны появятся сразу в нескольких местах Нур-Султана: в городских ТРЦ, вузах и других публичных участках. Также каждой площадке для книгообмена в рамках программы «Рухани жаңғыру» присвоят имя зарубежных и отечественных классиков.

Всего в 14 областях страны и трех мегаполисах планируется провести 17 акций книгообмена. Проект реализуется молодежным ресурсным центром «Астана жастары» столичного акимата и Общественным фондом «Social Development Center» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.





