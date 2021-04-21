В столице откроется еще один пункт вакцинации в ТЦ «Абу Даби Плаза»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 22 апреля в ТЦ «Абу Даби Плаза» начнется вакцинация против COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

Ежедневно на втором этаже ТЦ «Абу Даби Плаза» на специально переоборудованной территории фудкорта можно будет получить первый и второй компоненты вакцины «Спутник V».

«Больше года мир охвачен пандемией COVID-19, и сейчас у казахстанцев появилась возможность уберечь себя и своих близких от этого заболевания – это вакцинация против коронавирусной инфекции. Мы рады внести свой вклад в борьбу против COVID-19 и инвестируем в создание комфортных условий для того, чтобы вакцину могли получить как можно больше людей. Если мы вместе привьем достаточное количество людей, то создадим невидимый, но серьезный барьер, который прервет цепочку передачи вируса. Расширяя количество прививочных пунктов в столице, мы хотим помочь государству быстрее вернуть рабочие процессы в прежнее русло, а казахстанцам – вернуться к привычной жизни. В нашем торговом центре Абу Даби Плаза вы можете получить прививку за несколько минут, пройдя перед этим предварительный медицинский осмотр специалистами, которые будут находиться в том же месте, что и пункт вакцинации. Также мы увеличили время работы торгового центра и открываем свои двери уже с 8 утра, чтобы у людей, желающих получить вакцину, была возможность сделать это до начала рабочего дня», – комментирует Хокан Нильсен, исполнительный директор Aldar EuroAsia Property Management.

Время работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.

При себе необходимо иметь удостоверение личности. Процедура вакцинации будет проходить в порядке живой очереди.

По последним данным, прививку первым компонентом получили свыше 40 тысяч горожан, вторым – более 8 тысяч .