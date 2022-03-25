В столице отключат внешнюю подсветку зданий в рамках акции «Час земли»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие объекты столицы отключат внешнюю декоративную подсветку в рамках акции «Час земли», передает коррепондент МИА «Казинформ».

Самая массовая акция на планете «Час земли» в этом году состоится 26 марта с 19:30 -20:30 по местному времени.

Как отмечают организаторы, основная цель акции — привлечь внимание людей к ответственному и бережному отношению к ресурсам планеты. Это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Она является символом бережного отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты. Ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час.

Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

В Казахстане акция «Час земли» набирает популярность. Если ранее данную кампанию поддерживали только крупные города, то уже третий год подряд к акции присоединяются все регионы страны.

Организаторы акции: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана», ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», Фонд земли «Устойчивое развитие» при поддержке Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане и ТРЦ «Mega silk way», а также областные, городские и районные акиматы.

В 20:30 по местному времени, в столице будет отключена внешняя декоративная подсветка объектов.

Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в офлайн мероприятии, которое состоится 26 марта с 19:30 часов в ТРЦ «Mega silk way».

Для участников будет организована викторина, самые активные получат специальные призы от социального проекта «Stop musor».



