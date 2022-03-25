РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 25 Март 2022 | GMT +6

    В столице отключат внешнюю подсветку зданий в рамках акции «Час земли»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие объекты столицы отключат внешнюю декоративную подсветку в рамках акции «Час земли», передает коррепондент МИА «Казинформ».

    Самая массовая акция на планете «Час земли» в этом году состоится 26 марта с 19:30 -20:30 по местному времени.

    Как отмечают организаторы, основная цель акции — привлечь внимание людей к ответственному и бережному отношению к ресурсам планеты. Это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Она является символом бережного отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты. Ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час.

    Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

    В Казахстане акция «Час земли» набирает популярность. Если ранее данную кампанию поддерживали только крупные города, то уже третий год подряд к акции присоединяются все регионы страны.

    Организаторы акции: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана», ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», Фонд земли «Устойчивое развитие» при поддержке Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане и ТРЦ «Mega silk way», а также областные, городские и районные акиматы.

    В 20:30 по местному времени, в столице будет отключена внешняя декоративная подсветка объектов.

    Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в офлайн мероприятии, которое состоится 26 марта с 19:30 часов в ТРЦ «Mega silk way».

    Для участников будет организована викторина, самые активные получат специальные призы от социального проекта «Stop musor».



    Теги:
    Астана Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!