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В столице опубликовали имена нарушителей карантина с «красным» статусом

11 Февраля 2022 18:00
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В столице опубликовали имена нарушителей карантина с «красным» статусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчане по-прежнему продолжают нарушать домашний карантин. Так, за несоблюдение режима самоизоляции к адмответственности привлекли 22 человека с «красным» статусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Соблюдение карантина и режима самоизоляции – обязанность каждого. К сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, свое здоровье, благополучие окружающих.

Список опубликовал Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана.

Так, за нарушение домашнего карантина по COVID 19, к административной ответственности привлечены 22 человека с «красным» статусом:

Балабек А.Ж.

Котляр Е.Я.

Байгабыл Р.

Алтынбаева С.

Жәрдемова А.С.

Дауменов К.М.

Хасимова Ж.

Керімбай Б.Б.

Алексей Г.

Атантаева С.А.

Орал Н.А.

Асыл А.Д.

Темешова Д.Т.

Гафурова А.М.

Редкокашин В.Н.

Жүсіпалі А.Д.

Байкадамова С.Т.

Аткельдиярова Д.М.

Абанова Р.Б.

Рамазанова А.И.

Тлебалдиева Г.Ш.

Клышева А.А.

Напоминаем, «красный» статус присваивается лицам, получившим положительный результат ПЦР исследования на COVID 19. Люди, имеющие «красный» статус, должны находиться на самоизоляции (домашнем карантине), со дня выявления положительного результата ПЦР тестирования по 10 день включительно, при получении отрицательного результата ПЦР тестирования домашний карантин сокращается до семи дней.

В связи с этим, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана призывает жителей строго соблюдать противоэпидемические меры: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также стараться не посещать места массового скопления людей.

От каждого из нас требуется сознательность и дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих.

Единственным способом защиты от коронавируса была и остается вакцинация.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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