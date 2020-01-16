В столице определили места проведения акции «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники административной, местной и миграционной служб Департамента полиции с 17 по 18 января с 09.00.до 19.00 часов проводят мобильный прием граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

С раннего утра по всем районам столицы полицейские будут консультировать граждан.

Акция пройдет во Фронт-офисах по следующим адресам:

- Территория Спец. ЦОНа ул.20-40

- УП района«Есиль» ул. Орынбор д.9

- Партия Нур-Отан пр. Тауелсыздык 3

- ТД «Аймак-Тау» ул. Сейфуллина д.45

Также для удобства населения сотрудниками местной полицейской службы совместно с КСК проводится «Приемная во дворах».

К участковым инспекторам по району «Алматы» жители могут обратиться по адресам: ул. ул. Кошкарбаева д. 50 (УПП № 3), ул. Ш. Кудайбердиулы д.42 (УПП № 9).

По району «Байконыр»: ул. Чехоева д.12 (УПП №16), ул. Кеменгерулы д.17 (УПП №17).

По району «Сарыарка»: пр.Женис д.10 (УПП № 23), ул.Молдагулова д.21 (УПП № 25).

По району «Есиль»: пр. Мангилик Ел д. 55/4 (УПП№19), ул. Актамберды Жырау д.9 (УПП №21).

Кроме того жители могут позвонить на «горячую линию» по следующим городским номерам:

Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан– 8(7172)71-58-25;

Департамент полиции г. Нур-Султан 8(7172)71-69-77.