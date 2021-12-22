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В столице определены победители конкурса эссе среди школьников и студентов

22 Декабря 2021 19:40
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В столице определены победители конкурса эссе среди школьников и студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился конкурс эссе, посвященный 180-летию выдающегося казахского ученого Ибрая Алтынсарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Финалисты собрались во Дворце школьников на награждение. За первое призовое место присуждено 300 тыс. тенге, 2 место - 150 тыс. тенге, 3 место - 50 тыс. тенге.

На конкурс, организованный по инициативе Центра изучения религий города Нур-Султан, поступило более 200 заявок.

«На конкурс поступило 228 заявок. В ходе проверки мы проверили работы через антиплагиат и допустили только тех участников, которые выполнили все условия конкурса. 107 школьников и 49 студентов прошли в финал. Для участников круглосуточно работал сайт. Цель проведения конкурса – привить патриотические чувства молодежи, популяризировать труды выдающихся ученых Казахстана», - сказал заместитель директора Центра исследования религий г. Нур-Султан Ж. Сулейменов.

Среди учащихся 1 место заняла А.Жанай, 2 место – Ж.Куаныш, 3 место – А.Шинтаева. Среди студентов 1 место заняла К.Паразатова, 2 место – Д.Калменбай,3 место – И.Султангалиева.

«Задача, которую мы поставили перед собой при проведении этого конкурса – способствовать нравственному воспитанию подрастающего поколения, познакомить с наследием ученого Ибрая Алтынсарина, сформировать чувство патриотизма. Просматривая написанные эссе, я убедился, что поставленная задача выполнена на 100 процентов. У каждого участника свои мысли, философские узлы, душевное отношение к языку, народу, чувство патриотизма», - сказал председатель жюри, общественный деятель Узбен Курманбайулы.

Конкурс традиционно проводится третий год подряд.

Стоит отметить, что мероприятие было организовано в строгом соответствии с санитарными нормами.


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#Нур-Султан   #Образование   #Акимат   #Молодежь  
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