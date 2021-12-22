В столице определены победители конкурса эссе среди школьников и студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился конкурс эссе, посвященный 180-летию выдающегося казахского ученого Ибрая Алтынсарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Финалисты собрались во Дворце школьников на награждение. За первое призовое место присуждено 300 тыс. тенге, 2 место - 150 тыс. тенге, 3 место - 50 тыс. тенге.

На конкурс, организованный по инициативе Центра изучения религий города Нур-Султан, поступило более 200 заявок.

«На конкурс поступило 228 заявок. В ходе проверки мы проверили работы через антиплагиат и допустили только тех участников, которые выполнили все условия конкурса. 107 школьников и 49 студентов прошли в финал. Для участников круглосуточно работал сайт. Цель проведения конкурса – привить патриотические чувства молодежи, популяризировать труды выдающихся ученых Казахстана», - сказал заместитель директора Центра исследования религий г. Нур-Султан Ж. Сулейменов.

Среди учащихся 1 место заняла А.Жанай, 2 место – Ж.Куаныш, 3 место – А.Шинтаева. Среди студентов 1 место заняла К.Паразатова, 2 место – Д.Калменбай,3 место – И.Султангалиева.

«Задача, которую мы поставили перед собой при проведении этого конкурса – способствовать нравственному воспитанию подрастающего поколения, познакомить с наследием ученого Ибрая Алтынсарина, сформировать чувство патриотизма. Просматривая написанные эссе, я убедился, что поставленная задача выполнена на 100 процентов. У каждого участника свои мысли, философские узлы, душевное отношение к языку, народу, чувство патриотизма», - сказал председатель жюри, общественный деятель Узбен Курманбайулы.

Конкурс традиционно проводится третий год подряд.

Стоит отметить, что мероприятие было организовано в строгом соответствии с санитарными нормами.