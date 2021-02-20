РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В столице около 3000 молодых людей занимаются волонтерством

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Молодежном ресурсном центре «Астана жастары» зарегистрировано около 3 тысяч волонтеров. Они работают по пяти направлениям, передает официальный сайт акимата столицы.

    Волонтерское движение в столице особенно последние несколько лет развивается стремительными темпами. Сегодня тысячи горожан изъявляют желание присоединиться к общественникам и молодежным организациям в деле помощи и поддержки людей, нужных проектов и движений.

    Само по себе волонтерство – это широкий круг деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи.

    Сегодня в молодежной ресурсном центре «Астана жастары» столичного акимата зарегистрировано около 3000 волонтеров, сформирована команда из 300 активных волонтеров.

    Они участвуют в организации всевозможных культурно-массовых, социальных, экологических мероприятий, позволяющих столичной молодежи внести свою лепту в развитие страны.

    Центр на бесплатной основе проводит обучение в «Школе волонтеров» по 3 направлениям: социальное волонтерство, волонтеры ЧС и международные мероприятия.

    Молодые люди работают в нескольких направлениях: спортивное волонтерство, социальное волонтерство, EVENT- волонтерство, ECO – волонтерство, волонтеры ЧС (новое направление).

    Кроме того, «Астана жастары» сотрудничает с 25 волонтерскими организациями. Одним из них является фонд «БлагоДарю Астана».

    «Мы занимаемся волонтерством с 2015 года и начали с того , что помогали одинокой бабушке, привозя ей продукты и лекарства. У нашего общественного фонда есть несколько направлений. Самое базисное направление - это помощь в организации благотворительных ярмарок для сбора на лечение детям. Также дополнительно мы оказываем помощь в виде бытовой химии, продуктов, вещей для нуждающихся многодетных семей, одиноких пожилых людей. На сегодня на нашем балансе более 3000 семей, которым мы на постоянной основе оказываем какую-либо помощь. Цель волонтерства – не просто оказать помощь, а показать человеку, что он не один в своей беде», - отметила руководитель фонда «БлагоДарю Астана» Жанна Газизова.

    Для того, чтобы стать волонтером «Астана жастары» необходимо предоставить удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении), заполнить анкету, пройти собеседование. Также специалисты советуют понять, подходит ли выбранная организация и направление ее работы именно вам. Немаловажна и уверенность в своем желании стать волонтером.


    Теги:
    Астана Общество Волонтёрство
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Сегодня, 11:04
    Сельхозтехнику планируют производить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!