В столице около 3000 молодых людей занимаются волонтерством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Молодежном ресурсном центре «Астана жастары» зарегистрировано около 3 тысяч волонтеров. Они работают по пяти направлениям, передает официальный сайт акимата столицы.

Волонтерское движение в столице особенно последние несколько лет развивается стремительными темпами. Сегодня тысячи горожан изъявляют желание присоединиться к общественникам и молодежным организациям в деле помощи и поддержки людей, нужных проектов и движений.

Само по себе волонтерство – это широкий круг деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи.

Сегодня в молодежной ресурсном центре «Астана жастары» столичного акимата зарегистрировано около 3000 волонтеров, сформирована команда из 300 активных волонтеров.

Они участвуют в организации всевозможных культурно-массовых, социальных, экологических мероприятий, позволяющих столичной молодежи внести свою лепту в развитие страны.

Центр на бесплатной основе проводит обучение в «Школе волонтеров» по 3 направлениям: социальное волонтерство, волонтеры ЧС и международные мероприятия.

Молодые люди работают в нескольких направлениях: спортивное волонтерство, социальное волонтерство, EVENT- волонтерство, ECO – волонтерство, волонтеры ЧС (новое направление).

Кроме того, «Астана жастары» сотрудничает с 25 волонтерскими организациями. Одним из них является фонд «БлагоДарю Астана».

«Мы занимаемся волонтерством с 2015 года и начали с того , что помогали одинокой бабушке, привозя ей продукты и лекарства. У нашего общественного фонда есть несколько направлений. Самое базисное направление - это помощь в организации благотворительных ярмарок для сбора на лечение детям. Также дополнительно мы оказываем помощь в виде бытовой химии, продуктов, вещей для нуждающихся многодетных семей, одиноких пожилых людей. На сегодня на нашем балансе более 3000 семей, которым мы на постоянной основе оказываем какую-либо помощь. Цель волонтерства – не просто оказать помощь, а показать человеку, что он не один в своей беде», - отметила руководитель фонда «БлагоДарю Астана» Жанна Газизова.

Для того, чтобы стать волонтером «Астана жастары» необходимо предоставить удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении), заполнить анкету, пройти собеседование. Также специалисты советуют понять, подходит ли выбранная организация и направление ее работы именно вам. Немаловажна и уверенность в своем желании стать волонтером.