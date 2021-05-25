В столице очевидец записал нарушение ПДД на видеорегистратор и сообщил в полицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На улице Кенесары водитель автомашины марки «Тойота» в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД, подрезав другой автомобиль. Нарушение зафиксировал видеорегистратор, и водитель автомашины последовал за автомобилем. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Далее видеокамера запечатлела, как пьяный водитель и пассажир поменялись местами. Через мобильное приложение 102 очевидец сообщил о нарушении и предоставил видеозапись в полицию.

По горячим следам, патрульными полицейскими водитель в нетрезвом состоянии был задержан во дворе дома по улице Шевченко. Им оказался 31-летний гражданин Турции. Пытаясь избежать ответственности, мужчина попросил знакомого занять его место за рулем автомобиля.

По данным медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение средней степени тяжести. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП.

Постановлением суда водитель водворен в Специальный приемник ДП г. Нур-Султана на 15 суток. Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 7 лет.

Департамент полиции г. Нур-Султана выражает благодарность неравнодушному автовладельцу, которая проявив активную гражданскую позицию сообщил нарушении ПДД.

При помощи мобильного приложения «102» каждый житель столицы может направлять в органы внутренних дел информацию о совершенном правонарушении и преступлении.

Предупреждаем водителей транспортных средств соблюдать ПДД и не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



