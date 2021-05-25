В столице очевидец записал нарушение ПДД на видеорегистратор и сообщил в полицию
По горячим следам, патрульными полицейскими водитель в нетрезвом состоянии был задержан во дворе дома по улице Шевченко. Им оказался 31-летний гражданин Турции. Пытаясь избежать ответственности, мужчина попросил знакомого занять его место за рулем автомобиля.
По данным медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение средней степени тяжести. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП.
Постановлением суда водитель водворен в Специальный приемник ДП г. Нур-Султана на 15 суток. Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 7 лет.
Департамент полиции г. Нур-Султана выражает благодарность неравнодушному автовладельцу, которая проявив активную гражданскую позицию сообщил нарушении ПДД.
При помощи мобильного приложения «102» каждый житель столицы может направлять в органы внутренних дел информацию о совершенном правонарушении и преступлении.
Предупреждаем водителей транспортных средств соблюдать ПДД и не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.