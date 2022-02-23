В столице обсуждают законопроект о банкротстве физических лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единственное жилье может быть изъято в ходе процедуры банкротства физических лиц. Такая норма содержится в разработанном Минфином проекте Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов на круглом столе Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я коротко остановлюсь на основных моментах, которые были приняты и отражены в проекте закона. Значит, первое – единственное жилье, которое является залогом, будет подлежать изъятию в ходе судебного банкротства. Порог задолженности для применения судебной процедуры установлен в размере 1 600 МРП. Также имеется ряд ограничений. Это пять лет на получение кредитов и три года на выезд за рубеж», – сказал К. Миятов.

Также, по его словам, законопроект предусматривает срок повторности для банкротства – семь лет.

К. Миятов также сообщил, что в ходе обсуждения законопроекта принято предложение о расширении оснований для выезда за рубеж для должников – а именно, обучение и осуществление трудовой деятельности. Также предусматриваются особенности при реализации единственного жилья, являющегося залогом. Предлагается дополнить законопроект уточняющей нормой о соблюдении закона об ипотеке недвижимого имущества и положениями Гражданского кодекса, в которых данные особенности предусмотрены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА».

Во исполнение поручения Главы государства, от 5 января текущего года, Министерством финансов Республики Казахстан возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. Механизм банкротства граждан разрабатывается для восстановления платежеспособности граждан, не имеющих возможности выполнять свои обязательства по кредитам.