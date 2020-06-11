В столице обсудили Правила деятельности журналистов на мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате онлайн под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой состоялось обсуждение Правил деятельности журналистов на мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поднимаемый сегодня вопрос очень актуален в свете принятия закона о мирных собраниях, он чрезвычайно важен в условиях формирования именно цивилизованного гражданского общества. Поэтому, прежде, чем принять какие-либо шаги, мы сочли необходимым обсудить это с вами. Я искренне благодарю каждого из вас за неравнодушный подход и живой интерес к этой актуальной теме. Как было отмечено, 25 мая текущего года Главой государства подписан Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», - сказала Аида Балаева.

«Одна из поправок данного законодательства наделяет наше министерство компетенцией по утверждению правил деятельности журналиста (представителя СМИ), присутствующего на мирных собраниях, формы отличительных знаков журналиста. Сразу хочу сказать, что речь идет не о каких-либо ограничениях и препятствиях, а прежде всего обеспечении необходимых условий для безопасной работы журналистов. В ходе разработки правил мы руководствовались исключительно рекомендациями ЮНЕСКО», - добавила она.

По словам министра, в целях обеспечения профессиональной деятельности журналиста местными исполнительными органами обеспечиваются места на оперативный пресс-центр для журналистов.

«Необходимо отметить, что оперативный пресс-центр будет организован в следующих случаях. Первое: при превышении заявленного количества участников мирного собрания (200 человек); по запросу самого СМИ, направляемого в местный исполнительный орган (МИО). При этом осуществление деятельности журналистов не ограничивается нахождением в пресс-центре. Второе: устанавливаются единые требования к оперативным пресс-центрам, к примеру, обеспечение необходимыми материально-техническими условиями, доступ к электричеству для осуществления деятельности по сбору, обработке и подготовке информации, ограничение лентой и обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью. Для обеспечения безопасности журналистов предлагается закрепление в таких местах сотрудников органов внутренних дел», - отметила глава МИОР.

Также вводятся функции по взаимодействию представителей МИО со СМИ. МИО обеспечивают участие своего представителя на мирных собраниях. Функции представителя МИО – разъяснение мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов, содействие журналистам в получении интервью у организаторов и участников мирного собрания; в случае необходимости предоставление контактных данных пресс-секретарей органов для получения разъяснений по вопросам, поднимаемым на мирном собрании.

«Третье правило: предусмотрено утверждение форм отличительных знаков. При этом право выбора форм отличительных знаков мы оставляем за СМИ. То есть возможно использование одного либо нескольких отличительных знаков, предложенных в проекте приказа. Это жилет, нарукавная повязка, бейсболка или наклейка на спину. Перед официальным размещением проекта правил на портале мы хотели бы, чтобы вы внесли свои поправки. Если сейчас у вас есть какие-то новые предложения или поправки, мы готовы их письменно принять», - заключила А. Балаева.