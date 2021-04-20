В столице обсудили деятельность «Адалдық Аланы» по цифровизации борьбы с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном акимате обсудили деятельность «Адалдық алаңы» по цифровизации борьбы с коррупцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В совещании приняли участие заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Бакытжан Ниязов, председатель Специальной мониторинговой группы при департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Шавкат Исмаилов, исполняющий обязанности руководителя проектного офиса «Astana-Adaldyq Alany», депутата маслихата города Нур-Султана Бакдаулет Жанділдаев.

По словам Бахтияра Макена, в столице все государственные учреждения полностью оцифровали оказание услуг.

«Это сфера безопасности, образования, медицины, ЖКХ. Практически 159 услуг на сегодняшний день оказываются в электронном формате. Я считаю, что это очень удобно. Раньше человек должен был звонить монополистам и узнавать готовы те или иные документы», — отметил он.

«Успешно проведена цифровизация в сфере безопасности города, образования, медицины и ЖКХ. На сегодняшний день населению оказывается 159 видов услуг в электронном формате. Я считаю, что это очень удобно. До этого человек должен был звонить монополистам и узнавать готовы ли те или иные документы. Столичные школы на 100% оснащены компьютерами. Школьные столовые также будут принимать оплату в электронном виде. В сфере здравоохранения создан электронный паспорт. Своевременная оцифровка данных значительно упростила процесс вакцинации. Если человек приезжает из другого региона, то даже по паспорту его историю болезни могут увидеть врачи», - сказал он.

В первом квартале этого года проектным офисом «Адалдық алаңы» был проведен мониторинг аптек.

«С момента введения карантина депутатами городского маслихата неоднократно проводились проверки общественных объектов. В связи с потеплением в проектный офис участились жалобы от жителей. В связи с этим мы провели специальный мониторинг и направили запрос в ответственные органы. Большое внимание уделяем качеству дорог. В онлайн формате для школьников провели воспитательные часы «Адалдық алаңы». Недавно мы подписали меморандум между проектом «Astana — adaldyq alany» и столичным маслихатом. В рамках меморандума мы намерены сотрудничать в борьбе с коррупцией», — сказал руководитель проекта «Astana — adaldyq alany» Бакдаулет Жандилдаев.

Заместитель акима города поручил руководителям управлений довести до сведения других сотрудников важные вопросы, обсужденные на заседании, а также вести активную работу по предупреждению коррупции.