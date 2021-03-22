В столице незрячих и слабовидящих детей бесплатно обучают письму и чтению по системе Брайля​

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице реализуется проект по обучению письму и чтению по системе Брайля незрячих и слабовидящих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной Академической библиотеки РК.

1 9 марта в Национальной академической библиотеке РК состоялось онлайн обучение​ чтению «Я познаю мир» по системе Брайля детей, имеющих инвалидность по зрению, в рамках программы 2021 Года поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане.

Для начала обучение будет посвящено детям 1-4 классов, которые нуждаются в необходимости дополнительного обучения Брайлю вне стен школы. Учителем выступит специалист Зала для читателей с ограниченными физическими возможностями Оспанов Камалиден.

Курс будет состоять из 10 занятий по 2 академических часа (по 45 мин),​ 1- 2 раза в неделю. В ходе занятий учащиеся получат теоретические и практические знания по системе Л. Брайля: овладеют навыками письма и чтения на казахском и русском алфавит, знаки препинания, математические знаки.

Обучение может проходить как в групповой форме (по 5 человек), так и индивидуально. Курс​ обучения начнется с конца марта 2021 г. и продлится до конца года. Обучение проводится на бесплатной основе.

В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано более 20 тысячи незрячих и слабовидящих - дети. Одной из главных возможностей социальной адаптации для этой категории является получение образования, что не представляется возможным без овладения навыками письма и чтения по системе Брайля.​