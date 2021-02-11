В столице незадачливый вор похитил пустой сейф

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию по факту кражи обратилась администрация мебельного цеха. Неизвестный подбором ключа, проник в помещение цеха и украл сейф, стоимостью 50 тыс. тенге. Как показала потерпевшая сторона, денег в украденном сейфе не было. В несгораемом шкафу хранились только документы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен и задержан. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель столицы. По словам задержанного, проникнув в цех и обнаружив сейф, он ожидал, что там будет выручка. Вскрыв его дома, мужчина обнаружил, что он пуст.

Сотрудниками полиции сейф изъят и возвращен владельцу.

По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.







