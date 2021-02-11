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    20:26, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    В столице незадачливый вор похитил пустой сейф

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию по факту кражи обратилась администрация мебельного цеха. Неизвестный подбором ключа, проник в помещение цеха и украл сейф, стоимостью 50 тыс. тенге. Как показала потерпевшая сторона, денег в украденном сейфе не было. В несгораемом шкафу хранились только документы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен и задержан. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель столицы. По словам задержанного, проникнув в цех и обнаружив сейф, он ожидал, что там будет выручка. Вскрыв его дома, мужчина обнаружил, что он пуст.

    Сотрудниками полиции сейф изъят и возвращен владельцу.

    По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.




    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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