В столице необходим единый Центр организации дорожного движения - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел совещание по обеспечению безопасности дорожного движения в столице с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, акимата города Нур-Султан и заинтересованных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как отметил министр, 8 октября Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития города Нур-Султан поручил до конца года принять системные меры по повышению уровня организации дорожного движения в столице для снижения травматизма и смертности на дорогах.

За 10 месяцев иекущего года в столице зарегистрировано 469 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибло и 590 получили ранения. И это вызывает серьезную обеспокоенность, отметил министр.

В связи с этим, в ходе совещания в МВД рассмотрен положительный опыт крупных мегаполисов зарубежных стран по организации дорожного движения и обеспечению его безопасности, а также предложен ряд мер по повышению пропускной способности дорог в столице.

«Столица развивается ускоренными темпами, уровень автомобилизации растет, и необходимо менять методы организации дорожного движения, нужно эффективно управлять транспортными и пешеходными потоками. Назрела необходимость создания единого Центра организации дорожного движения, который будет комплексно решать вопросы безопасности дорожного движения в столице, в том числе с применением высоких технологий», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Участники совещания обсудили вопрос развития сети парковок для автомобилей-такси, в том числе вблизи автобусных остановок, торгово-развлекательных центров, спортивных сооружений, достопримечательностей и других мест массового скопления граждан.

На совещании также рассмотрены вопросы дорожных разметок.

«Требования к дорожной разметке по повышению увеличению срока ее эксплуатации нужно повышать. Разметка должна быть хорошо видна как в светлое, так и темное время суток. Это, в первую очередь, вопрос безопасности как водителей и их пассажиров, так и пешеходов» - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Особо была подчеркнута необходимость создания безопасных условий для пешеходов, в том числе установки светофоров на крупных пешеходных переходах, строительства надземных переходов, которые намного дешевле подземных и могут быть введены в короткие сроки.

По итогам совещания было принято решение о подготовке комплексного предложения по улучшению ситуации на дорогах в столице и проведении пилотного проекта по внедрению лучших мировых практик обеспечения дорожной безопасности.