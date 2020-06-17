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В столице не хватает пульсоксиметров для пациентов с коронавирусом

17 Июня 2020 15:50
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В столице не хватает пульсоксиметров для пациентов с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице не хватает пульсоксиметров (приборов для измерения насыщения крови кислородом) для обеспечения пациетов, лечащихся от КВИ на дому. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы пульсоксиметры выдаем пациентам, которые из грппы высокого риска. Данный аппарт приобретался территориальными поликлиниками, но в некоторых поликлиниках отмечается, что не всех получается обепечить. Но закуп продолжается, мы говорим, что случаи регистрируются, отмечается сильное увеличение», - сказала Сауле Кисикова.

Ранее она констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в столице.

«В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня 2020 года в городе Нур-Султане зарегистрирован 2 951 случай КВИ. Количество инфицированных растет. Колоссальная нагрузка на врачей, медицинских сестер, работников, задействованных в борьбе с КВИ. Медработники уже третий месяц работают в усиленном режиме, работают на износ. Последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 50% бессимптомные», - сказала Сауле Кисикова.



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#Нур-Султан   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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