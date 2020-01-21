В столице найден ранее пропавший подросток
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейскими найден ранее без вести пропавший подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.
«В Департамент полиции города Нур-Султан поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего ребенка 2006 г.р., который 18 января около 19.00 часов вышел из дома и не вернулся», - отмечают в ведомстве.
Столичными полицейскими были предприняты меры по установлению местонахождения несовершеннолетнего, в ходе проведения комплекса поисковых и проверочных мероприятий, сотрудники полиции обходили улицы, дворовые территории, компьютерные клубы и другие общественные места.
«21 января участковый инспектор полиции Абзал Абильдаев при очередном обходе обнаружил пропавшего подростка в обеденном зале одного из заведений столичного общепита», - уточнили в полиции.
В настоящее время несовершеннолетний передан матери. По словам женщины, сын убегает из дома не первый раз, часто пропускает занятия в школе.
Сотрудниками ювенальной полиции проведена профилактическая беседа с законнным представителем и подростком с целью недопущения подобных фактов.
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января
- Рабочую группу по вопросам строительства совместно с акиматом Нур-Султана намерены создать в «Атамекен»
- Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Медицинского центра психиатрического здоровья в столице
- Парковочных мест в столице достаточно - глава управления архитектуры
- Продолжат ли строительство LRT в Нур-Султане
- Памятники Махатме Ганди и Канышу Сатпаеву планируют установить в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана