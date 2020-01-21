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В столице найден ранее пропавший подросток

21 Января 2020 19:48
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В столице найден ранее пропавший подросток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейскими найден ранее без вести пропавший подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

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«В Департамент полиции города Нур-Султан поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего ребенка 2006 г.р., который 18 января около 19.00 часов вышел из дома и не вернулся», - отмечают в ведомстве.

Столичными полицейскими были предприняты меры по установлению местонахождения несовершеннолетнего, в ходе проведения комплекса поисковых и проверочных мероприятий, сотрудники полиции обходили улицы, дворовые территории, компьютерные клубы и другие общественные места.

«21 января участковый инспектор полиции Абзал Абильдаев при очередном обходе обнаружил пропавшего подростка в обеденном зале одного из заведений столичного общепита», - уточнили в полиции.

В настоящее время несовершеннолетний передан матери. По словам женщины, сын убегает из дома не первый раз, часто пропускает занятия в школе.

Сотрудниками ювенальной полиции проведена профилактическая беседа с законнным представителем и подростком с целью недопущения подобных фактов.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Серик Сабеков

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