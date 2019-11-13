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В столице намерены  провести ротацию директоров школ

13 Ноября 2019 18:40
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В столице намерены  провести ротацию директоров школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые директоры столичных школ занимают посты по 15-20 лет, Об этом заявил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня нами проводится специальный мониторинг, где большинство руководителей (директоров школ) находятся на своих позициях более пяти лет. Некоторые занимают посты по 15, 17 и 20 лет. Длительное нахождение на руководящей должности одного учреждения способствует укреплению неформальных связей, снижению активности руководителя по проводимой работе и созданию коррупционных рисков», - сказал Бахтияр Макен в ходе рабочей встречи председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и акима столицы Алтая Кульгинова в рамках совместного проекта «Астана – адалдық алаңы».

В этой связи он предложил проводить ротацию директоров школ.

«По аналогии с положительным опытом государственной службы предложено руководству города проведение пилотной ротации руководителей общеобразовательных учреждений столицы», - подчеркнул Бахтияр Макен.

Ранее он предложил оптимизировать площадь всех гособщеобразовательных учреждений в столице.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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