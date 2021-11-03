В столице наградили победителей конкурса, посвященного юбилею Ыбырая Алтынсарина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской акции «Бір ел – бір кітап» в честь 180-летнего юбилея выдающегося казахского просветителя Ыбырая Алтынсарина в КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата города Нур-Султан состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса выразительного чтения «Ыбырай рухына тағзым». Мероприятие проходило в рамках празднования 30-летия Независимости страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Гости вечера - актриса, продюсер Айнур Жугунусова и молодой писатель, автор книги «Қыз өссе елдің көркі» Асель Кайраткызы - наградили конкурсантов призовыми местами, пожелав будущему поколению светлой дороги, а также вручили медали и кубки 180-летия Ыбырая Алтынсарина.

В конкурсе выразительного чтения «Ыбырай рухына тағзым» приняли участие учащиеся средней школы №29 поселка Интернациональный, детского сада №74 «Даурен», центра дополнительного образования №43 поселка Мичурино, детского сада №60 «Арай», средней школы №29 жилого массива Железнодорожный и детского сада №50 «Жулдыз».

солист оркестра при Президенте Республики Казахстан Нурболат Кусаинов подарил зрителям праздничное настроение своим выступлением.