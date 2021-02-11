В столице наградили победителей конкурса «Посвящение Мукагали Макатаеву»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В централизованной библиотеке города состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию поэта Мукагали Макатаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г.Нур-Султан.

Встреча была организована столичным филиалом РОО «детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» при поддержке акимата города Нур-Султан, Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Свое видеопоздравление участникам мероприятия отправили дочь Мукагали Макатаева Алмагуль и внучка Роза, они поблагодарили молодежь и пожелали успехов в дальнейших начинаниях.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено 90-летию великого человека, акына Мукагали Макатева. Мы считаем, что этот праздник, приуроченный к 30-летию Независимости Казахстана, является важным для каждой казахской семьи. Воспитанники «Жас сарбаз» посвятили свои стихи поэту и представили их вам. Был объявлен Instagram-конкурс, посвященный 90-летию Макатаева. В настоящее время в этом конкурсе приняли участие около 200-300 подростков, из них отобрано около 30 участников»,-рассказал председатель городского филиала детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Асхат Налшыбек.

В ходе мероприятия были подведены итоги Instagram-конкурса «Посвящение Мукагали Макатаеву». Победителем стала ученица школы №16 Амина Тугел. В число призеров вошли учащиеся школы № 74 Акнур Туякбай и школы №66 Аяжан Мейрамбек.