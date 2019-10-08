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В столице наградили лучших работников профсоюзного движения

8 Октября 2019 19:34
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В столице наградили лучших работников профсоюзного движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наградили лучших работников профсоюзного движения республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на торжественном мероприятии в честь Дня профсоюзов, Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев отметил, что во всем мире человечество во главу угла ставит такие понятия, как свобода и справедливость. Он также подчеркнул высокую роль профсоюзного движения в защите прав человека.

«Вы являетесь защитниками независимости, защитниками социальной справедливости, защитниками человека труда», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.


Госсекретарь поздравил работников профсоюзного движения с профессиональным праздником и наградил лучших благодарственными письмами от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Глава государства, поздравляя вас, возлагает на вас большие надежды, желает вам успехов в работе и благополучия вашим семьям», - добавил Крымбек Кушербаев.


Благодарственными письмами были отмечены председатель представительства Профсоюзного движения Жанааркинского района Карагандинской области Нурлан Акышев, работник АО «Астана-Теплотранзит» Жахмаш Омарбек, учитель казахского языка школы № 204 населенного пункта Айтеке би Кызылординской области Роза Жумагазиева.

На торжественном собрании также были награждены и другие члены профсоюзов, ветераны профсоюзного движения, внесшие значимый вклад в развитие профсоюзного движения.





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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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