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В столице начался ремонт дороги на мосту через реку Акбулак

21 Мая 2021 16:40
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В столице начался ремонт дороги на мосту через реку Акбулак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП г. Нур-Султан приступили к среднему ремонту дорожного полотна моста «Акбулак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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В связи с ремонтными работами в период с 21 по 30 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по мосту на участке от ул. К. Мунайтпасова до ул. А.Янушкевича.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Общество   #Дороги  
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