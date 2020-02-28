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В столице начался прием заявок выпускников на участие в молодежной практике

28 Февраля 2020 11:58
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В столице начался прием заявок выпускников на участие в молодежной практике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр занятости населения приглашает астанчан принять участие в программе «Молодежная практика», которая предназначена для получения первоначального опыта выпускниками вузов и колледжей последних трех лет, зарегистрированных в качестве безработных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Согласно условиям программы, возраст претендентов не должен превышать 29 лет. Срок прохождения практики по специальности в дипломе длится не более шести месяцев. Заработная плата составляет 85 475 тенге, с вычетом социальных и пенсионных отчислений – 73 484 тенге.

Для участия в молодежной практике необходимо подать в Центр занятости населения заявление, копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки (при наличии), копию документа, подтверждающего техническое и профессиональное, послесреднее, высшее и послевузовское образование.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться в Центр занятости населения по адресу: улица Бейбітшілік, 25. Call-center: 57-88-88.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Молодежь,
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