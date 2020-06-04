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В столице начался автопробег в честь Дня государственных символов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице начался автопробег в честь Дня государственных символов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня нашим государственным символам исполняется 28 лет. Мы решили в честь этого знаменательного события организовать автопробег. Главная цель мероприятия – воспитать у молодежи уважение к нашим национальным ценностям. Сначала состоится пробег с участием 28 автомобилей и 28 мотоциклов, протяженностью в 28 км», - отметил заместитель руководителя КГУ «Астана жастары» городского управления по делам молодежи Аян Ерментаев.
По его словам, в ходе второго этапа автопробега участники посетят площадь «Защитников Отечества» в честь 75-летия победы в ВОВ, состоится возложение цветов к памятнику.
«На третьем этапе мы проведем на водном транспорте пробег в 28 км. Участие примут около 100 горожан и волонтеров. Мероприятия продлятся до позднего вечера. Кроме того, в столичных парках пройдет акция, где всем желающим на лице нарисуют национальный флаг РК», - добавил Аян Ерментаев.
Отмечается, все участники обеспечены необходимыми средствами безопасности и проинструктированы касательно карантинного режима.
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