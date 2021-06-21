В столице началось совместное заседание палат Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице началось совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане», – говорилось в тексте распоряжения.

Отмечалось, что на совместном заседании палат Парламента РК будут заслушаны отчеты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.



