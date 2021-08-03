В столице на перекрестке Богенбай батыра – Республики изменили режим работы светофора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала текущего года на перекрестке Богенбай батыра – Республики произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 67 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Изучая причины и условия, способствующие совершению ДТП, Департаментом полиции совместно с акиматом приняты меры по увеличению времени горения желтого сигнала светофора через красный на 4 секунды (ранее составляло 2 сек), что позволило обеспечить водителям, выехавшим на перекресток, безопасно и беспрепятственно завершить маневр до начала движения автомашин с других направлений. То есть, запрещающий сигнал одновременно включается для всех направлений, привлекая внимание водителей о переходе сигнала на разрешающий для следующего направления.

Вместе с тем, для снижения транспортной нагрузки на данный перекресток, планируется разрешить левый поворот на перекрестке Богенбай батыра – Айманова, а также маневр разворота на перекрестке Богенбай батыра – Ауэзова и изучается вопрос установки дополнительных секций светофоров.

Департамент полиции просит водителей принять во внимание данные изменения и осуществлять движение соблюдая ПДД Республики Казахстан.