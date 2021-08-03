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    09:45, 03 Август 2021 | GMT +6

    В столице на перекрестке Богенбай батыра – Республики изменили режим работы светофора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала текущего года на перекрестке Богенбай батыра – Республики произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 67 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Изучая причины и условия, способствующие совершению ДТП, Департаментом полиции совместно с акиматом приняты меры по увеличению времени горения желтого сигнала светофора через красный на 4 секунды (ранее составляло 2 сек), что позволило обеспечить водителям, выехавшим на перекресток, безопасно и беспрепятственно завершить маневр до начала движения автомашин с других направлений. То есть, запрещающий сигнал одновременно включается для всех направлений, привлекая внимание водителей о переходе сигнала на разрешающий для следующего направления.

    Вместе с тем, для снижения транспортной нагрузки на данный перекресток, планируется разрешить левый поворот на перекрестке Богенбай батыра – Айманова, а также маневр разворота на перекрестке Богенбай батыра – Ауэзова и изучается вопрос установки дополнительных секций светофоров.

    Департамент полиции просит водителей принять во внимание данные изменения и осуществлять движение соблюдая ПДД Республики Казахстан.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
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