В столице мужчина украл у знакомого банковскую карту с двумя млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель столицы, подозреваемый в краже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе расследования установлено, что задержанный распивал в гостинице со своим знакомым спиртные напитки, отмечая продажу его дома. Воспользовавшись нетрезвым состоянием собутыльника, подозреваемый похитил его сотовый телефон и портмоне с банковскими картами. Злоумышленник снял с карты денежные средства около двух млн тенге. Код доступа подозреваемый подглядел и запомнил, когда его знакомый расплачивался картой.

Пофакту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.







