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    14:53, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    В столице мужчина украл у знакомого банковскую карту с двумя млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель столицы, подозреваемый в краже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе расследования установлено, что задержанный распивал в гостинице со своим знакомым спиртные напитки, отмечая продажу его дома. Воспользовавшись нетрезвым состоянием собутыльника, подозреваемый похитил его сотовый телефон и портмоне с банковскими картами. Злоумышленник снял с карты денежные средства около двух млн тенге. Код доступа подозреваемый подглядел и запомнил, когда его знакомый расплачивался картой.

    Пофакту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.




    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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