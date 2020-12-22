Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В столице Монголии вводят строгий карантин с 23 декабря

22 Декабря 2020, 00:41
В столице Монголии вводят строгий карантин с 23 декабря

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ - Правительство Монголии на внеочередном заседании 21 декабря решило ввести в столице Улан-Баторе всеобщий строгий карантин с 23 декабря 2020 года до 6 января 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство МОНЦАМЭ.

Вице-премьер Я. Содбаатар подчеркнул, что такое решение было принято на основании рекомендаций и предложений специалистов Минздрава, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), а также отечественных ученых и исследователей. По словам ответственных лиц НИЦИЗ, Минздрава, в монгольской столице появился новый кластер инфекции, в частности в районе Баянзурх.

В Монголии на сегодняшний день зарегистрировано 993 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели 509 пациентов, а летальные случаи не зафиксированы.

Правительство Монголии рекомендует гражданам избегать общественных мест, соблюдать меры предосторожности и носить медицинские защитные маски.

Фото: montsame.mn


Здравоохранение   Монголия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами