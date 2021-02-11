В столице Монголии начался 12-дневный строгий карантин

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ- КАЗИНФОРМ - Сегодня, 11 февраля, в 6 часов утра по местному времени в монгольской столице введен режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин. Движение транспорта и людей в городе ограничено на 90 процентов. Это уже третий строгий карантин в Улан-Баторе по сдерживанию и подавлению распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Монцамэ».

В период карантина будет организована акция «Одна квартира - один тест», целью которой является выявление и изоляция людей, имевших прямой и косвенный контакт с больными коронавирусом. Ежедневно в тестировании на COVID-19 будут участвовать 35-40 тысяч человек.

В течение 12-дневного карантинного периода к работе допускаются стратегические предприятия, а также службы 14 отраслей и направлений.

Также власти отменили празднование Цагаан сар - Нового года по лунному календарю. В этом году для монголов он наступает завтра, 12 февраля, но из-за внутренней вспышки коронавируса Монголия уже второй год не отмечает этот традиционный праздник. Как и в прошлом году, горожане и жители провинций будут отмечать этот праздник дома в узком кругу. Все мероприятия, посвященные празднованию Цагаан сар, отменены.