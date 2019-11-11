В столице молодых людей призывают на срочную воинскую службу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане прошла традиционная акция «Ел тірегі - 2019», посвященная осеннему призыву на срочную воинскую службу. Участие в ней принял заместитель акима города Бахтияр Макен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Организаторами акции выступили департамент по делам обороны и акимат города Нур-Султана. Ее участниками стали свыше 1200 юношей призывного возраста, а также их родители, для которых была подготовлена обширная интерактивная программа.

По уже сложившейся традиции в фойе концертного зала «Астана» для столичных призывников играл военный оркестр, была организована выставка, ориентированная на агитацию и призывы на срочную воинскую службу.

Выставка военных форм и солдатского обмундирования, организованная перед началом мероприятия, заинтересовала старшеклассников и студентов.

Перед призывниками выступили ветераны войны, заместитель акима Бахтияр Макен, депутуты маслихата города и воины-афганцы. Они обратили внимание, что в последнее время наша казахстанская армия совершенствуется и модернизируется из года в год, как и само отношение молодых людей к службе в Вооруженных силах.





Ветеран Бекмади Ахат в своей приветственной речи напомнил молодому поколению о связи времен, военных традициях и о той героической роли, которую играли их отцы, деды и прадеды при защите нашей Отчизны.

После напутственных слов представители видов и родов войск наглядно показывали будущим солдатам, как при помощи приемов рукопашного боя и других элементов несения службы можно постоять за себя в непростых жизненных ситуациях. Также представители Пограничных войск и Национальной гвардии РК приготовили для гостей презентацию, дефиле и праздничные музыкальные номера.







