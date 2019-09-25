В столице могут повысить тарифы на тепло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Астана-Теплотранзит» намерено просить повысить тарифы на теплоснабжение в 2020 году на 18 %. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Руслан Аралбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С таким предложением компания намерена выйти в январе 2020 года.

«Мы работаем по предельному уровню тарифов, который утвержден у нас на пять лет с 2016 по 2020 годы. Начиная с 2017 года мы самостоятельно снижали тарифы, в 2017 году на -3%, в 2018 году - на 4% и в 2019 году мы на 10% снизили. За последние годы мы ввели очень много новых объектов по программе «Нурлы Жол», мы реализовали проекты по этой программе на сумму порядка 50 млрд тенге. Это прибытие новых активов, соответственно, необходимо делать налоговые отчисления, что не было учтено в том тарифе, который сейчас утвержден. Только в следующем году мы будем обращаться уже с заявкой на следующий пятилетний тариф, где это все будет учтено. Пока у нас тариф ниже себестоимости. На сегодня тариф составляет 1125 тенге (за гигакалорий), а утвержденный (предельный) тариф на 2020 год у нас 1 345 тенге то есть разница в 18%», - пояснил Руслан Аралбай.

По его словам, в предыдущие годы тарифы снижались за счет имеющихся резервов компании.

«В те годы мы за счет увеличения объемов выравнивали по нулям. Когда у нас есть сверхприбыль, мы снижаем тариф для потребителей, чтобы не иметь сверхприбыли. Сейчас подошел тот момент, что у нас уже таких резервов нет для снижения тарифов», - добавил Руслан Аралбай.

Он также сообщил, что при существующем тарифе в 2020 году ожидаемый убыток компании составляет 900 млн тенге за счет амортизации и налогов.