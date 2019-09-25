+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 24 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице могут повысить тарифы на тепло

25 Сентября 2019 13:47
Поделиться:
В столице могут повысить тарифы на тепло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Астана-Теплотранзит» намерено просить повысить тарифы на теплоснабжение в 2020 году на 18 %. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Руслан Аралбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Реконструкция тепломагистралей в столице будет завершена до 1 октября
Регионы с наибольшей задолженностью за коммунальные услуги назвали в МИИР После отключения газа Атырау останется и без воды С какими проблемами пришли на прием к акиму жители СКО

С таким предложением компания намерена выйти в январе 2020 года.

«Мы работаем по предельному уровню тарифов, который утвержден у нас на пять лет с 2016 по 2020 годы. Начиная с 2017 года мы самостоятельно снижали тарифы, в 2017 году на -3%, в 2018 году - на 4% и в 2019 году мы на 10% снизили. За последние годы мы ввели очень много новых объектов по программе «Нурлы Жол», мы реализовали проекты по этой программе на сумму порядка 50 млрд тенге. Это прибытие новых активов, соответственно, необходимо делать налоговые отчисления, что не было учтено в том тарифе, который сейчас утвержден. Только в следующем году мы будем обращаться уже с заявкой на следующий пятилетний тариф, где это все будет учтено. Пока у нас тариф ниже себестоимости. На сегодня тариф составляет 1125 тенге (за гигакалорий), а утвержденный (предельный) тариф на 2020 год у нас 1 345 тенге то есть разница в 18%», - пояснил Руслан Аралбай.

По его словам, в предыдущие годы тарифы снижались за счет имеющихся резервов компании.

«В те годы мы за счет увеличения объемов выравнивали по нулям. Когда у нас есть сверхприбыль, мы снижаем тариф для потребителей, чтобы не иметь сверхприбыли. Сейчас подошел тот момент, что у нас уже таких резервов нет для снижения тарифов», - добавил Руслан Аралбай.

Он также сообщил, что при существующем тарифе в 2020 году ожидаемый убыток компании составляет 900 млн тенге за счет амортизации и налогов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Проблемы ЖКХ,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив