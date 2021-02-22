В столице могут ослабить ограничительные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице рассматривают вопрос ослабления ограничительных мер. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 8 февраля по 10 февраля - на три дня мы заходили в «красную» зону. Далее мы вновь вышли в «желтую» зону и сейчас мы стабильно находимся в «желтой» зоне. В связи с чем, естественно, сейчас рассматривается вопрос об определенных послаблениях ограничительных мероприятий в зависимости от тех критериев, которые утверждены. То есть, этот вопрос сейчас находится на обсуждении, если мы на этой неделе будем находиться стабильно в «желтой» зоне, то, естественно, некоторые послабления будут приняты», - сказала Сархат Бейсенова.

Ранее она сообщила, что в городе Нур-Султане продолжается регистрация случаев CОVІD-19 среди населения всех возрастов и контингентов. В январе зарегистрировано 3 763 случая, с начала февраля 2 192 случая. Всего случаев КВИ с отрицательным результатом ПЦР-теста - 80 (январь – 55, февраль – 25). За сутки зарегистрировано 72 случая инфекции, в том числе 49 случаев с симптомами, 23 - бессимптомных, выявлено 84 очага, в том числе 66 домашних, 18 организованных.