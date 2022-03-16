В столице многодетным семьям подарили бытовую технику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в преддверии праздника Наурыз малообеспеченным и многодетным семьям при поддержке компании «Технодом» была вручена бытовая техника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Республики Казахстан, руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров, руководитель отдела по работе с молодежью управления по вопросам молодежной политики Акулан Тастемир, а также представители движения «Жас Сарбаз».

«Акимат города Нур-Султан отдельно поздравляет с праздником Наурыз мейрамы. Спасибо большое. Пусть в нашей стране будет спокойствие», - сказала многодетная мама Карина Абаева.

Благотворительное мероприятие организовано городским филиалом РОО «Юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» и управлением по вопросам молодежной политики города Нур-Султан, при поддержке акимата города Нур-Султан и Национального военно-патриотического центра ВС РК.

«Спасибо, что поздравили нас в праздничные дни. Это вселяет радость в наши сердца. Уверена, что наши подрастающие мальчики и девочки завтра внесут свой вклад в развитие нашей страны», - сказала многодетная мать Гульнар Токтар.