В столице Казахстана пройдет 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате.

В ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорном процессе.

Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.

1 августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций, в том числе с участием представителей Правительства и оппозиционных группировок Сирии, 2 августа состоится пленарное заседание.