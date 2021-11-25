В столице к поликлиникам прикреплено свыше 1,2 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным портала Регистр прикрепленного населения, численность прикрепленного населения в организациям первичной медико-санитарной помощи г.Нур-Султан составила 1 275 277 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

В целом, в Казахстане завершилась ежегодная кампания по прикреплению к поликлиникам, которая проходила с 15 сентября по 15 ноября.

За этот период правом свободного выбора медицинской организации воспользовались 247 тысяч человек, 2 тысячи из них прикрепились к поликлинике впервые.

«По итогам кампании прикрепления, учитывая распределение населения, Фонд будет сформировать объем финансирования медорганизаций на будущий год. При смене поликлиники в рамках кампании получать в ней помощь по ГОБМП и ОСМС граждане смогут с 1 января 2022 года. До этого времени они будут обслуживаться в прежней медицинской организации.», – пояснил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Қабдыкапаров.

Согласно данным Республиканского центра электронного здравоохранения, по состоянию на 16 ноября 2021 года по республике прикреплено к организациям первичной медико-санитарной помощи более 19,4 млн человек, в их числе иностранцы и кандасы.

Всего в кампании прикрепления страны участвовало 624 объектов ПМСП, в которых работает около 13 тысяч участков. Для сравнения в 2021 году первичная медико-санитарная помощь по кампании прикрепления была доступна в 521 медицинской организации. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.

Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать справочной службе поликлиники, либо обратившись в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz , контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



