В столице из-за непогоды занятия для школьников второй смены перевели в онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице из-за плохих погодных условий отменили занятия для школьников с нулевого по седьмые классы второй смены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25.11.2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования города Нур-Султана.

Ранее сообщалось , что в столице за сутки выпала месячная норма осадков.

«За день 24 и ночь на 25 ноября в Нур-Султане выпало 25 мм осадков. Высота снега составила 28 см. Норма осадков за ноябрь по столице - 28 мм, получается за сутки на главный город страны выпала месячная норма осадков и снег еще идет. По прогнозу гидрометцентра, осадки прекратятся к 16:00. За ноябрь с 1 по 25 число на столицу уже выпало 45,1 мм осадков. Норма превышена в два раза, а ноябрь еще не закончился», - сообщили в Казгидромете.

В департаменте полиции Нур-Султана обратились ко всем участникам дорожного движения и попросили быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях.