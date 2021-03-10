В столице из-за непогоды учащиеся 0-4 классов II смены будут учиться дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице из-за погодных условий учащиеся с 0 - по 4-е классы II смены будут учиться дистанционно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования 10 марта 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололёд, сильный ветер) занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы II смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ДЧС.