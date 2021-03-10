РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 10 Март 2021 | GMT +6

    В столице из-за непогоды учащиеся 0-4 классов II смены будут учиться дистанционно

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице из-за погодных условий учащиеся с 0 - по 4-е классы II смены будут учиться дистанционно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования 10 марта 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололёд, сильный ветер) занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы II смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ДЧС.


    Теги:
    Погода Образование Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!