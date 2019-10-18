+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице интернет-мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы

18 Октября 2019 08:30
Поделиться:
В столице интернет-мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина посредством сервиса объявлений «OLX» обманул шестерых граждан Казахстана на общую сумму более 3 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Новости по теме

Лжеторговец автозапчастями обманул жителей Петропавловска
«Помощь» в трудоустройстве и закрытии кредита: кызылординцы попались в сети мошенников Около 50 костанайцев стали жертвами обмана потребительских кооперативов Мошенник наладил «заборный» бизнес в Павлодаре

«C 2018 года по 2019 год мужчина на сайте объявлений «OLX» разместил заведомо ложную информацию о продаже земельных участков. Жители столицы, желая приобрести земельный участок в собственность передавали ему денежные средства», - говорится в информации районного суда №2 Алматинского района столицы.

В феврале 2019 года, увидев объявление в сервисе Instagram по сбору денежных средств для лечения больного мальчика, мошенник обратился к матери ребёнка и, представившись сотрудником комитета жилья, предложил женщине помощь в лечении её сына путем переоформления земельного участка, который в последующем она якобы могла реализовать по прибыльной цене и оплатить сыну лечение. Обманутая женщина, желая вылечить своего сына, ответила согласием и через своего знакомого передала К. 400 000 тенге.

Приговором районного суда №2 Алматинского района мужчина осужден на 4 года лишения свободы.

Этим же приговором суда с него в пользу потерпевших в счет возмещения материального вреда взыскана сумма в размере более 3 миллионов тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Суды,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив