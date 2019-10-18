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В столице интернет-мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина посредством сервиса объявлений «OLX» обманул шестерых граждан Казахстана на общую сумму более 3 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.
«C 2018 года по 2019 год мужчина на сайте объявлений «OLX» разместил заведомо ложную информацию о продаже земельных участков. Жители столицы, желая приобрести земельный участок в собственность передавали ему денежные средства», - говорится в информации районного суда №2 Алматинского района столицы.
В феврале 2019 года, увидев объявление в сервисе Instagram по сбору денежных средств для лечения больного мальчика, мошенник обратился к матери ребёнка и, представившись сотрудником комитета жилья, предложил женщине помощь в лечении её сына путем переоформления земельного участка, который в последующем она якобы могла реализовать по прибыльной цене и оплатить сыну лечение. Обманутая женщина, желая вылечить своего сына, ответила согласием и через своего знакомого передала К. 400 000 тенге.
Приговором районного суда №2 Алматинского района мужчина осужден на 4 года лишения свободы.
Этим же приговором суда с него в пользу потерпевших в счет возмещения материального вреда взыскана сумма в размере более 3 миллионов тенге.
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