В столице и в ряде регионов не произошло улучшения в темпе ревакцинации - Премьер-Министр
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице и в ряде регионов РК не произошло улучшения в темпе ревакцинации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нельзя допускать большого скопления людей, заболевших нужно своевременно изолировать, что позволит уменьшить распространение вируса. Министерству здравоохранения и акиматам необходимо развернуть дополнительный коечный фонд в больницах. Регионам с низким уровнем проводимых ПЦР-тестирований надо нарастить их количество. Особенно недостаточно тестов проводятся в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.
Алихан Смаилов отметил, что не произошло улучшения в темпе ревакцинации в столице, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Мангистауской областях.
«Значит, этот вопрос акимы не дорабатывают. Поэтому указанным регионам ускорить эту работу», - поручил Алихан Смаилов.
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