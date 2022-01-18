В столице и в ряде регионов не произошло улучшения в темпе ревакцинации - Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице и в ряде регионов РК не произошло улучшения в темпе ревакцинации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя допускать большого скопления людей, заболевших нужно своевременно изолировать, что позволит уменьшить распространение вируса. Министерству здравоохранения и акиматам необходимо развернуть дополнительный коечный фонд в больницах. Регионам с низким уровнем проводимых ПЦР-тестирований надо нарастить их количество. Особенно недостаточно тестов проводятся в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

Алихан Смаилов отметил, что не произошло улучшения в темпе ревакцинации в столице, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

«Значит, этот вопрос акимы не дорабатывают. Поэтому указанным регионам ускорить эту работу», - поручил Алихан Смаилов.



