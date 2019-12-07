В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане сохраняются метель, гололед, ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 8 декабря ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняется туман. Днем ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с.