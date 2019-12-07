+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение

7 Декабря 2019 17:17
Поделиться:
В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Сильный ветер и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в трех областях РК
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области Подъемы уровней воды ожидаются на горных реках Алматы и ВКО Туман ожидается в Мангистауской области

В Нур-Султане сохраняются метель, гололед, ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 8 декабря ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняется туман. Днем ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив