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В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице и в 4 областях объявили штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Нур-Султане сохраняются метель, гололед, ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Петропавловске ночью 8 декабря ветер юго-западный 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами сохраняется туман. Днем ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с.
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