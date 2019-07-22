В столице и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане, Мангистауской, Акмолинской и Актюбинской областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем местами ожидается сильная жара 40 градусов.

23-24 июля в Акмолинской области местами сохраняются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. 23 июля ночью и утром местами туман.

В Нур-Султане 23-24 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью 23 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза.