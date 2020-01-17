В столице и нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

18 января в Акмолинской области ночью на большей части, днем местами сохраняются снег, метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. Местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Нур-Султане сохраняются снег, метель, ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Костанайской области местами сохраняются метель, туман, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. В ожидаются временами осадки (дождь с переходом в снег), гололед, утром туман.