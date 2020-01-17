В столице и нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
18 января в Акмолинской области ночью на большей части, днем местами сохраняются снег, метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. Местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90 %.
В Нур-Султане сохраняются снег, метель, ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
В Костанайской области местами сохраняются метель, туман, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Мангистауской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. В ожидаются временами осадки (дождь с переходом в снег), гололед, утром туман.
- По каким направлениям работает Академия Абая
- В Казахстане закрыты 36 участков дорог
- 16 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды
- Снегопад в Нур-Султане: более 800 единиц техники задействовали для уборки
- Какая погода ожидает астанчан на следующей неделе
- Метель, туман и усиление ветра ожидаются в Северо-Казахстанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана